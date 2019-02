von svz.de

20. Februar 2019, 07:47 Uhr

Die Ausstellung „Nie wieder Krieg“ von den Schülern der Regionalschule „Bertolt Brecht“ wird jetzt in der Gerichtslaube des Wismarer Rathauses gezeigt. Zu sehen ist eine einmalige Fotostrecke zur Erinnerung an die Zerstörung des Gotischen Viertels in Wismar. Die Bilder sind vom 20. Februar bis zum 11. März zu sehen.