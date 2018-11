Gadebusch : Gesang und Gedanken zum Advent

Am Samstag ist es wieder Zeit für den Männerbrunch.

von svz.de

28. November 2018, 20:34 Uhr

Zum vorweihnachtlichen Männerbrunch lädt am Sonnabend, 1. Dezember, Götz-Reinhard Heierberg um 10 Uhr alle Interessenten ins Pastorat Gadebusch am Platz des Friedens ein. „Am 2. Dezember beginnt nicht nur ein neues Kirchenjahr, sondern es beginnt auch die Adventszeit. Von daher widmen wir den Brunch der Adventszeit mit Gesang und Gedanken zur besinnlichen Zeit“, sagt Götz-Reinhard Heierberg. Anmeldungen bitte über 038876/313277 oder per E-Mail an g-heierberg@outlook.de bis zum morgigen Freitag.