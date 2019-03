Wismar : Geschichte eines versunkenen Schiffes

Beim historischen Abend in Wismar wird von einer Brigg berichtet, die vor der Hansestadt Wismar untergegangen ist

11. März 2019, 08:47 Uhr

Wer schon immer mal einen Blick auf die maritime Geschichte Wismars werfen wollte, hat nun eine Chance. Denn am 12. März findet im Stadtarchiv der nächste historische Abend statt. Rainer Däbritz wird über die Schonerbrigg „Germania“ sprechen, erbaut 1873/ 74 in Wismar und 27,55 Meter lang. Dabritz hat die Geschichte der Brigg nachverfolgt, angefangen von den ersten Jahren „ohne Vorkommnisse“ über das schicksalhafte Jahr 1879 bis hin zum Ende des Schiffs um 1930. 1879 ist die „Germania“ bei der Ansteuerung auf Wismar mit einem englischen Dampfer kollidiert und gesunken, dänische Bergungsspezialisten haben sie gehoben. Bei der Bauwerft in Wismar wurde sie repariert und fuhr mit verschiedensten Heimathäfen bis 1930. Däbritz bringt als Anschauungsmaterial sein Modell der Brigg mit. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, Einlass im Stadtarchiv in der Gerberstraße 9a, Tordurchfahrt ist ab 18.30 Uhr.