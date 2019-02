von svz.de

20. Februar 2019, 07:48 Uhr

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe „Blasenkrebs“ findet heute um 14 Uhr in den Räumen der ASB Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) in der Dorfstraße 10 in Gägelow statt. In der Gruppe geben sich die Betroffenen gegenseitige Hilfe und Unterstützung.