Dechow : Gläserne Molkerei auf der Grünen Woche

Bio-Sortiment wird vom 17. bis 26. Januar in Berlin dargeboten

von Onlineredaktion pett

15. Januar 2020, 10:00 Uhr

Die Gläserne Molkerei mit Standorten in Dechow und in Münchehofe in der Nähe von Berlin präsentiert sich auch in diesem Jahr wieder mit ihrem Bio-Sortiment vom 17. bis 26. Januar 2020 auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin. Wie schon in den vergangenen Jahren heißt das Bio-Unternehmen die Messebesucher in der Brandenburghalle (Halle 21a) am Stand 129 willkommen und lädt zur Verköstigung der hauseigenen Molkereiprodukte ein. Nach Unternehmensangaben konnte die Gläserne Molkerei im vergangenen Jahr ein Markenwachstum von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen.