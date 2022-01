Wegen Corona droht wieder Absage : Grand Prix de la Männerballett 2022 in Schönberg steht auf der Kippe

ie Corona-Pandemie könnte zum dritten Mal in Folge zur Absage der immer im März stattfindenden Veranstaltung führen. In der Vergangenheit kamen vor allem Hunderte Frauen, die Männer tanzen sehen wollten.

von Michael Schmidt

19. Januar 2022, 14:53 Uhr

ie Corona-Pandemie könnte zum dritten Mal in Folge zur Absage der immer im März stattfindenden Veranstaltung führen. In der Vergangenheit kamen vor allem Hunderte Frauen, die Männer tanzen sehen wollten.

Kreischende Frauen vor und siegeshungrige Männer auf der Bühne – der Grand Prix de la Männerballett in der Schönberger Palmberghalle lockte bis zu Beginn der Corona-Pandemie pro Jahr 1000 Besucher an. Doch ob es nach den Absagen in 2020 und 2021 endlich wieder zu dem Wettstreit kommen wird, ist fraglich.

„Die Veranstaltung wird wohl eher zum dritten Mal in Folge ausfallen. Ich denke nicht, dass wir einen Termin im März finden können“, sagt Organisator Imo Gens vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage.

Organisator Imo Gens will Rücksprache mit Vereinen halten

In den nächsten Tagen will Imo Gens mit Karnevalsvereinen telefonieren und Rücksprache mit ihnen halten. Denn deren Männerballetts sind die Protagonisten des Grand Prix in Schönberg.

Inzwischen sagten aber viele Vereine ihre eigenen Faschingsveranstaltungen angesichts der Corona-Lage ab. Dadurch fielen und fallen auch Proben für neue Tänze aus. Zudem ist an Showauftritte in vielen Karnevalshochburgen im Land momentan nicht zu denken.Viele Karnevalsvereine sagten Faschingsveranstaltung ab

Zum Beispiel in Mühlen Eichsen. Schweren Herzens sagte der 1972 gegründete Eichsener Carnevals Club die für Februar geplanten Jubiläums-Feierlichkeiten ab. „Ehemalige Prinzenpaare, alte Zeremonienmeister und viele weitere Weggefährten wollten zum Beispiel zu der Festveranstaltung ,50 Jahre Carneval' zu uns nach Mühlen Eichsen kommen. Doch daraus wird nun leider nichts“, sagt der kommissarische ECC-Präsident Karsten Thiele.

Seit Jahren hatte die Männertanzgruppe des ECC am Grand Prix in Schönberg teilgenommen und erreichte als beste Platzierung Rang vier. „Es herrschte dort immer eine wunderbare Stimmung. Wir sind immer mit Spaß nach Schönberg gefahren und kehrten mit tollen Eindrücken zurück“, erzählt zum Beispiel Fred Schreiber von der Mühlen Eichsener Männertanzgruppe.

Grand Prix de la Männerballett lockte viele Frauen an

Die Veranstaltungen in Schönberg waren für viele Karnevalsvereine in der Vergangenheit zugleich der krönende Abschluss einer Saison. Ganze Fanscharen machten sich im März auf den Weg nach Schönberg, um dort zu feiern und die Tanzshows der ehrgeizigen Männer verfolgen zu können.

Der Grand Prix de la Männerballett lockte vor allem aber auch viele Frauen an. „Diese Veranstaltung wurde inzwischen zur wohl größten Frauentagsparty in MV“, sagt Imo Gens. Nie im Leben habe er mit solch einer erfolgreichen Entwicklung gerechnet. Denn angefangen hatte alles mit dem Wunsch einiger Mecklenburgerinnen, eine große und vor allem besondere Frauentagsfete feiern zu können.

Ein Party mit Tanzverbot macht keinen Sinn

Eine solche Party beziehungsweise solch ein Grand Prix macht aus Sicht von Imo Gens übrigens nur dann Sinn, wenn deutlich mehr als drei oder vier Männerballetts auftreten würden. Darüber hinaus müsste es möglich sein, eine solche Veranstaltung ohne Masken und ohne Tanzverbot für Zuschauer durchzuführen. Und ob daran bis März zu denken ist, erscheint angesichts der aktuell mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag in Deutschland und einer Infektionsinzidenz von 917,9 in Nordwestmecklenburg fraglich.

Einen Funken Hoffnung gibt es aber noch. Vom organisatorischen Aufwand her könnte Imo Gens den Publikumsrenner innerhalb von 48 Stunden auf die Beine stellen.