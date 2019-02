GÄGELOW : Gregor Gysi liest

Karten für die Veranstaltungen gibt es bei Hörgeräte Kersten in Gägelow, im Hotel „Wyndham Garden“, in der Buchhandlung Hugendubel in Wismar sowie telefonisch beim Vereinsvorsitzenden Klaus Hagel unter der Nummer 0173/8571306.

von svz.de

10. Februar 2019, 20:42 Uhr

Zu einem besonderen Höhepunkt lädt der Verein zur Förderung des kulturellen und sozialen Gemeinschaftslebens der Gemeinde Gägelow am 25. März ein. Dann nämlich ist Gregor Gysi in der Gemeinde zu Gast. Der Linken-Politiker liest aus seiner Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“. Veranstaltungsort ist das Hotel „Wyndham Garden“ in Bellevue 15. Karten für die Veranstaltungen gibt es bei Hörgeräte Kersten in Gägelow, im Hotel „Wyndham Garden“, in der Buchhandlung Hugendubel in Wismar sowie telefonisch beim Vereinsvorsitzenden Klaus Hagel unter der Nummer 0173/8571306.