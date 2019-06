Grevesmühlen : Grevesmühlen startet in 25. Stadtfestwoche

von svz.de

11. Juni 2019, 07:45 Uhr

Jubiläum in der ehemaligen Kreisstadt Grevesmühlen. Dort wird vom 14. bis 23. Juni das 25. Stadtfest gefeiert. Die Festwoche startet an diesem Freitag um 16 Uhr im städtischen Museum mit der Eröffnung einer Sonderausstellung über die Kaufmannsfamilie Pelzer (1814-1949). Auf dem Marktplatz der Stadt wird es von 20 Uhr an Livemusik mit der „US-Partyband“ und der Solistin des Piraten Open Airs, Hannah Jobson, geben.

Einer der Höhepunkte wird am Sonnabend, 15. Juni ein großer Festumzug durch Grevesmühlen sein. Er beginnt um 11 Uhr.