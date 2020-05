Grevesmühlen: Unbekannte beschmieren Garagenwände

von Polizeiinspektion Wismar

07. Mai 2020, 17:39 Uhr

Im Zeitraum von Montagabend 17 Uhr bis Mittwoch Nachmittag beschmierten unbekannte Täter die Seitenwände zweier Garagen in Grevesmühlen. Die Schmiererei stellte der Mieter einer der Garagen in der Kastanienallee gestern am späten Nachmittag fest und informierte daraufhin die Polizei.

Der oder die Täter haben auf einer Länge von circa acht Metern blaue Farbe auf die Garagenwände aufgebracht und diese anschließend mit weißen Buchstaben versehen. Aufgrund der Größe ist anzunehmen, dass der oder die Täter den Schutz der Dunkelheit für ihre Tat ausgenutzt haben.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.