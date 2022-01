Aktion im Rathaus : Großer Andrang bei Corona-Impfangebot für Kinder in Wismar

Mehr als 200 Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und elf Jahren haben am Mittwoch in Wismar ihre Corona-Impfung bekommen. Am Freitag wird die Aktion in einer anderen Stadt in Nordwestmecklenburg fortgesetzt.

von Nicole Buchmann

12. Januar 2022, 19:38 Uhr

Mehr als 200 Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und elf Jahren haben am Mittwoch in Wismar ihre Corona-Impfung bekommen. Am Freitag wird die Aktion in einer anderen Stadt in Nordwestmecklenburg fortgesetzt.

„Was ich hier mache? Ich lasse mich impfen. Gegen Corona.“ Das Mädchen nimmt die Hand seiner Mutter, zieht sie in Richtung Gerichtslaube. Dort, im Wismarer Rathaus, haben fünf Teams schon mehr als 200 Kinder an diesem Mittwochnachmittag geimpft.

Nicole Buchmann

„Dass das so ein Erfolg ist, haben wir Dr. Holbe zu verdanken“, sagt Gert Müller. Der frühere Kinderarzt ist lange Rentner. „Das ist der Vorteil. Wenn der Impfstützpunkt mich braucht, habe ich Zeit.“ Kein Verständnis hingegen habe er für die Leute, die die Impfung ablehnen, sagt Müller.

Nicht mal gezuckt

Die Fünfjährige hat inzwischen auf dem Schoß der Mutter Platz genommen. Lehnt den Kopf an deren Hals. Zuckt nicht einmal, als Kinderärztin Antje Ebert den Impfstoff injiziert. Keine zwei Minuten später verabschiedet sich das Mädchen mit einer Tüte Gummibären. Die Eltern lassen sich gleich den Termin für die zweite Impfung geben.

Nächstes Impfangebot in Grevesmühlen

Ein paar Meter weiter zieht Fabian Holbe weitere Impfdosen auf. Der Hausarzt aus Neuburg hat die Impfaktion im Rathaus organisiert. Am Freitag werden die Teams in Grevesmühlen sein. „Nordwestmecklenburg ist groß. Da kann man das nicht nur in Wismar machen.“

Termin Termin

Bis zum Ende ist es ein munteres Kommen und Gehen. „Wir haben uns ausführlich beraten lassen. Ich denke mal, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben – vor allem für die Kinder“, sagt die Mutter eines Zwillingspärchens. Die beiden Elfjährigen sind sich einig: „Die Impfung wäre ja irgendwann sowieso gekommen.“

239 verimpfte Dosen zählt Fabian Holbe am Ende. „Das ist definitiv mehr, als ich erwartet habe.“