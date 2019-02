Kastanienhof : Grüner Cocktail vom Wegesrand

Frisch, kräuterig-fruchtig, lecker: Schon jetzt gibt es Zutaten für einen Wildkräuter-Smoothie – eine gesunde Waffe gegen Krankheiten

von Onlineredaktion SVZ

16. Februar 2019, 05:00 Uhr



Wahrscheinlich fragen Sie sich, was macht jetzt dieser Koch in der Serie „Naturnah“? Zusammen mit Hajo Kahl, der an dieser Stelle seit fünf Jahren vom Glück und Leid seines Gärtner-Daseins auf dem Kastanienhof berichtet, bewirtschafte ich seit fünfzehn Jahren den Kastanienhof.

Vieles von dem, was in unserem Garten angebaut wird, landet in meiner Küche, um zu schmackhaften Gerichten verarbeitet zu werden. Nach dem Motto „...superlecker und nur ein bisschen gesund“ treffen in der Kastanienhof-Küche Obst, Gemüse, Blüten und Kräuter aus unserem Garten auf regional erzeugtes Fleisch, Geflügel und Fisch.

Zusammen mit Phantasie, Kreativität und der Hoffnung, dass unsere Restaurantgäste auch mal Ungewöhnliches probieren und überleben, kombinieren wir zum Beispiel Geflügel mit Rhabarber, Rotkohl mit Erdbeeren, Rehrücken mit Bitterschokolade und grünem Pfeffer, Gartensalat mit Fuchsien- und Dahlienblüten und vieles mehr.

Beginnen möchte ich frisch, kräuterig-fruchtig und superlecker, mit unseren grünen Wildkräuter Smoothies. Schon ab Mitte Februar lassen sich zarte, vitaminreiche Wildkräuter ernten. Egal ob junge Löwenzahn-Blätter, Giersch, Brennnessel oder Scharbockskraut, bei mir wird alles, was Wiese, Wegrand und Garten hergeben, zusammen mit Salat, den letzten Grünkohlblättern aus dem Gemüsebeet und dem Grün von Möhren und Kohlrabi zum Tode verurteilt und im Mixer exekutiert.

Viele Wildpflanzen, wie Wegerich, Baldrian, Engelwurz, Schafgarbe und Minze enthalten zudem medizinisch wirksame Stoffe. Sie machen, je nach Kraut, aus meinem Wildkräuter-Smoothie eine gesunde Waffe gegen Magengrummeln, Husten und Erkältungen.

Damit es nicht ganz so ökig-gesund wird und schön schmackhaft ist, wird das Eingemachte geplündert. Alles, was weg muss, wie Erdbeeren, Rhabarber und Johannisbeeren, aber auch Kirschen, Birnen, Pflaumen oder Apfelmus, jedes Früchtchen, was im letzten Sommer eingekocht, oder eingefroren wurde, landet zusammen mit einem Schuss Sahne, etwas Honig oder Zucker, Apfel- oder Orangensaft zwischen den scharfen Messern meines Turbomixers.

Kurz auf den Schalter gedrückt und ssssummm... ssssummm ist mein Super-Kräuter-Wegrand-Smoothie fertig.

Wenn keiner guckt, kann heimlich auch noch etwas Wodka oder Gin hineingeschmuggelt werden. Besonders lecker ist auch ein ordentlicher Schuss Eierlikör, hier darf die Flasche gerne mal ausrutschen. Rote Bäckchen und gute Laune sind garantiert und keiner weiß, obs von den Vitaminen oder Flaschengeistern kommt.

Übrigens, grüne Wildkräuter-Smoothies sind ideale Aperitifs. Als Begrüßungsdrink mit optischem Wow-Effekt, sind sie wegen ihrer Bitterstoffe ideale Appetitanreger.



Küchentipps vom Kastanienhof

Rezept für Wildkräuter-Smoothie

Zutaten: Eine Handvoll Blätter von Scharbockskraut (nur vor der Blüte ernten), Löwenzahn und Giersch, eine Handvoll Blattsalat wie Ruccola, Radicchio oder Kopfsalat, 300 ml Apfelsaft, 200 Gramm (gefrorene) Erd- oder Himbeeren, Saft von einer halben Zitrone, ein Teelöffel Honig

Zubereitung:

Salat und Wildkräuter waschen, Beeren einige Stunden antauen lassen. Alle Zutaten in einem Mixer oder mit dem Stabmixer pürieren. In Gläser füllen und anrichten. Fertig!