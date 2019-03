Gadebusch : Handreiche zum Datenschutz

von svz.de

11. März 2019, 08:47 Uhr

Die neue Datenschutzgrundverordnung der EU gilt seit dem 25. Mai 2018. Doch was bedeutet das für die Bürger im Land? Mit einer Veranstaltung wollen die Linken sowohl Anwohnern als auch Kommunalpolitikern eine Handreiche beim Umgang mit beispielsweise sozialen Medien oder beim Recht am eigenen Bild geben. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. März, um 18 Uhr in den Räumen der Museumsanlage statt.