Bülow : Herrentagsfeier

von svz.de

22. Mai 2019, 05:00 Uhr

In Bülow wird in diesem Jahr zum zweiten Mal der Herrentag gefeiert. Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr können sich auch jetzt wieder am Donnerstag, dem 30. Mai, Feierlustige am Dorfgemeinschaftshaus treffen.

Doch nicht nur für Getränke und Bratwurst ist gesorgt. Auch Musik und Schlangenakrobatin Melanie aus Berlin mit ihrer Show „Die Schöne und das Biest“ sorgen für Abwechslung in Bülow.

Außerdem gibt es Kinderschminken, eine Hüpfburg, einen Kinderspielplatz oder Schwein am Spieß.