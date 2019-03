Gadebusch : Hilfe bei der Steuererklärung

Volkshochschule gibt Tipps zum Ausfüllen der Formulare am Computer

von Onlineredaktion pett

05. März 2019, 05:00 Uhr

Die Abgabefrist für das Erstellen der Einkommenssteuererklärung rückt auch in diesem Jahr näher und ist oftmals mit viel Arbeit verbunden. Die Kreisvolkshochschule in Gadebusch, Agnes-Karll-Straße 20, möchte daher mit einem Kurs Hilfestellung beim Ausfüllen der Steuererklärung am PC geben. Unter fachkundiger Anleitung erlernen die Teilnehmer/innen, wie mit einer leicht verständlichen Software am PC alle erforderlichen Daten für eine vollständige Einkommensteuererklärung zu erfassen sind. Gleichzeitig werden wichtige steuerliche Begriffe erklärt und wertvolle Tipps zur Steuerrückerstattung gegeben. Ein PC-Arbeitsplatz steht jedem Teilnehmenden am Kurs zur Verfügung. Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC sollten vorhanden sein.

Der Kurs findet am Dienstag, 26. März, sowie am 2. April jeweils von 17.30 bis 20.45 Uhr statt und hat einen Umfang von insgesamt acht Unterrichtsstunden. Anmeldungen zum Kurs sind möglich im Internet unter www.kreisvolkshochschule-nwm.de. Anmeldeschluss ist der 18. März.