Unterstützung aus Gross Molzahn : Hilfe für Afrika kam an

Mit sage und schreibe 4600 Euro unterstützten Menschen aus der Region Nordwestmecklenburg und dem Kreis Herzogtum Lauenburg das Afrika-Projekt der Groß Molzahnerin Petra Zündorf. Sie engagiert sich im Aidswaisenhaus in Ovitoto in Namibia. Ihre Aktionen sollen u.a. die Hungersnot und Wasserknappheit vor Ort lindern. Unterstützung erhält sie durch die Stiftung „Beautiful Kidz“. „Nach der Spendenaktion war ich für drei Wochen in Afrika“, erzählt sie. Dort sei es möglich gewesen, das Geld symbolisch zu übergeben. „Es war im Vorfeld ein ganzes Stück Arbeit. Aber es hat mir viel gebracht, die Reaktion der Menschen, die ich ansprach, und ihre Großzügigkeit kennenzulernen. Jeder war bereit einen Beitrag zu leisten“, so Zündorf. Sie bedankt sich für sämtliche Unterstützung im Projekt, auch für das Stricken von 40 Paar Socken für die Kinder.

In Namibia werde das Geld gezielt für die Entwicklung und Versorgung der Mädchen und Jungen eingesetzt, erzählt sie. Es sei wichtig zu sehen, wohin die gegebenen Spenden fließen. Dazu gehört Bildung zur Selbsthilfe: „So werden 56 Kinder in Okandjira, 35 Kinder in Okamuina und 80 Kinder in Ovitoto betreut. Zur Hausaufgabenbetreuung kommen 80 Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren, die durch diese Unterstützung jedes Schuljahr schaffen und bereits erste Erfolge im Job verzeichnen“, berichtet Zündorf.

von Volker Bohlmann

erstellt am 23.Jun.2017 | 04:45 Uhr