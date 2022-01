Winterkleidung ist Mangelware : Hilferuf aus der Kleiderbörse Gadebusch

Die Kleiderbörse des Arbeitslosenverbandes Gadebusch benötigt dringend Winterkleidung. Ganz oben auf der Bedarfsliste stehen Sachen für Kinder.

von Michael Schmidt

17. Januar 2022, 14:55 Uhr

Auch im neuen Jahr ist die Kleiderbörse in Gadebusch auf Unterstützung angewiesen. So werde derzeit dringend Winterkleidung benötigt, sagt Rosemarie Grau vom Arbeitslosenverband. „Wir brauchen vor allem Schuhe, aber auch Jacken und Hosen für Kinder", so Grau.

Kleiderbörse ist täglich von 9 Uhr an geöffnet

Wer Sachen spenden möchte, kann diese direkt bei der Kleiderbörse in Gadebusch abgeben. Sie befindet sich in der Wismarsche Straße 9 und ist montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Telefonisch zu erreichen ist die Kleiderbörse unter der Nummer 03886 211285.

Vor der Abgabe sollten sich die Spender jedoch fragen, ob sie die Kleidung selbst noch tragen würden oder einem Verwandten geben würden? Die meisten Spender würden sich an diese einfache Regel auch halten.

Projektleiterin bedankt sich für die Unterstützung

Projektleiterin Rosemarie Grau hofft, dass möglichst viele Spenden an Kinderkleidung zusammen kommen: „Vor allem gute Schuhe in den Größen von 26 bis 35 werden benötigt." Bereits vorab richtet sie ein Dankeschön an diejenigen, die spenden werden. Gleichzeitig gelte ihr Dank bisherigen Unterstützern.

Altkleider-Container gibt es nicht mehr

Bis vor zweieinhalb Jahren hatte der Arbeitslosenverband auch 20 Altkleider-Container im Raum Gadebusch für Spenden nutzen können. Da sich die Fälle häuften, dass darin auch nach Urin stinkende Bettwäsche und Asche entsorgt wurde, kam das Aus für diese Behälter. Denn der Arbeitslosenverband konnte und wollte sich die Entsorgungskosten für den Müll nicht länger leisten.