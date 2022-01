Wismar : Hotline im Bürgerservicecenter abgeschaltet

In Wismar bleibt die Hotline des Bürgerservicecenters am Dienstag und am Mittwoch abgeschaltet. Grund ist nach Angaben der Verwaltung einer hoher Krankenstand.

von Nicole Buchmann

18. Januar 2022, 10:03 Uhr

In Wismar bleibt die Hotline des Bürgerservicecenters am Dienstag und am Mittwoch abgeschaltet. Grund ist nach Angaben der Verwaltung einer hoher Krankenstand.

Wer in Wismar beim Bürgerservicecenter Termine vereinbaren oder absagen möchte, kann das am Dienstag und Mittwoch nur per E-Mail unter bsc@wismar.de, online auf der Internetseite oder persönlich am Schalter erledigen. Auch andere Anliegen könnten als E-Mail gesendet werden, teilte Pressesprecher Marco Trunk mit.

Viele Krankmeldungen nur im Bürgerservicecenter

Die Hotline des Bürgerservicecenters könne am Dienstag und Mittwoch nicht besetzt werden. Grund sei ein hoher Krankenstand, sagte Trunk. Ansonsten liege der Krankenstand in der Stadtverwaltung für diese Jahreszeit im Normalbereich, weitere Einschränkungen seien derzeit deswegen nicht zu befürchten.