Gadebusch : Howest zur Windkraft

von svz.de

20. Mai 2019, 05:00 Uhr

In seiner letzten Arbeitswoche als Bürgermeister spricht Ulrich Howest die Windkraft an. Mit der Interessensgemeinschaft „Gemeinsam gegen den Wind“ lädt er am Mittwoch, 22. Mai, um 19 Uhr zu Jörg Rehmanns Film „End of Landschaft – Wie Deutschland das Gesicht verliert“ in den historischen Bahnhof ein. „Dieser Film zeigt die Gier nach Profit und wie naturschutzrechtliche Vorgaben missachtet werden mit dem Ziel, Windräder zu errichten“, so Howest.

Anmeldung unter 03886/2116566.