Grevesmühlen : Info-Abende zum Straßenbau

23. Mai 2019, 05:00 Uhr

Straßenbau ist am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr Thema einer Einwohnerversammlung im Grevesmühlener Rathaussaal. Hintergrund ist die Städtebausanierung der Altstadt. In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten in der Kirchstraße, Schulstraße und der Straße Ziegenhorn. Die Eigentümer anliegender Grundstücke sowie alle interessierten Einwohner sind eingeladen, mehr über das Projekt zu erfahren.