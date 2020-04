Gadebusch : Ingenieur sammelt Geld für die Tafel

Lebensmittel-Ausgaben in Gadebusch und Rehna sollen nächste Woche öffnen

von TERE

22. April 2020, 05:00 Uhr

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Tafel ihre Ausgabestellen in Gadebusch und Rehna schließen. Dies stellt Menschen, die auf Lebensmittel der Tafel angewiesen sind, vor große Probleme. Doch ein Ende dieses Ausnahmezustands ist in Sicht.

„Wir sind schon am Rudern und Planen. Die Ausgabestellen sollen schnellstmöglich wieder geöffnet werden“, sagte Karin Kluge, die sich ehrenamtlich für die Tafel engagiert und den Tafel-Garten in Gadebusch betreut. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Schutzmasken seien bereits an die Helfer verteilt worden. „Jetzt müssen wir schauen, ob auch genug Waren reinkommen“, so Kluge. Konkreter wurde Peter Grosch. „In der kommenden Woche geht es wieder los“, war vom Vorsitzenden der Schweriner Tafel zu erfahren. „Wir sind froh über die Öffnung jeder Ausgabestelle, an der wir Menschen helfen können. Allerdings könnte es sein, dass sich die Ausgabetage in Gadebusch und Rehna ändern. Darüber beraten wird noch.“

Bislang wurden die Tafel-Kunden dienstags in der Münzstadt und donnerstags in der Klosterstadt versorgt. Montags gab es eine Ausgabe für ausländische Mitbürger. Am „Kreml“ in Gadebusch wurden durchschnittlich 60 bis 70 Kisten verteilt, auf dem Klosterhof in Rehna 50 bis 60 Taschen voller Lebensmittel.

Eine weitere gute Nachricht: Mit Hilfe einer Spendenplattform, einer sogenannten Crowd, soll Geld für die Tafel in Gadebusch gesammelt werden. „Ich muss etwas unternehmen“, so der Gedanke von Thomas Pätzold. „Die Nachricht von der Schließung der Ausgabestellen hat mich betroffen gemacht.“ Der Diplomingenieur, der bei der Wemacom Telekommunikation GmbH arbeitet, versucht, möglichst viele Gleichgesinnte zu finden, die seinem Spendenaufruf folgen. „Die Crowd der Wemag ist aus meiner Sicht das geeignete Instrument, in der Region Mitstreiter für ein soziales Projekt dieser Art zu finden“, meinte Pätzold.

Nach wenigen Tagen, einigen Formalitäten und der Rücksprache mit Peter Grosch war Pätzolds erstes Projekt veröffentlicht. „Die Resonanz ist unglaublich“, freute sich der Ingenieur. Nach wenigen Tagen gibt es bereits 90 Unterstützer, die insgesamt 4010 Euro gespendet haben. Pätzolds Ziel lag bei 500 Euro.

Das in Westmecklenburg tätige Unternehmen Wemag hatte mit Blick auf die Corona-Pandemie die Richtlinien für die Hilfsprojekte auf ihrer Crowd gelockert und die Bearbeitungszeiten auf ein Minimum verkürzt. Außerdem hat das kommunale Energieunternehmen in der Krisenzeit seine Fördermittel für jeden Spender, der mindestens zehn Euro gibt, verdoppelt.

Thomas Pätzold hofft, dass sich bis zum Ablauf des Projektes am 28. April noch mehr Menschen beteiligen, „da viele Bedürftige auf die Unterstützung mit Lebensmitteln angewiesen sind“. Spenden sind über die Internetseite www.wemag-crowd.de möglich.