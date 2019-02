Irische Klänge im Kloster

von svz.de

04. Februar 2019, 08:09 Uhr

Ein Abend im musikalischen Irland. In ihrem vierzehnten Bühnenjahr gehen Woodwind & Steel mit neuem Programm auf Deutschlandtournee. Am 23. Februar um 19.30 Uhr werden Sie im Zarrentiner Kloster zu erleben ein. Das Repertoire aus Songs, Jigs und Reels wird umrahmt von Stories und Gags, irisch-schottischem Humor und temporeichem Entertainment, das bei keinem traditionellen Pub-Abend in Irland fehlen darf.

Woodwind & Steel genießt einen Ruf als exzellente Live-Band, die mit ihren Auftritten ihr Publikum in Hunderten von Konzerten seit mehr als einem Jahrzehnt mitreißt und begeistert. „Wie eine Reise durch Irland – ein fantastisches Gesamtkunstwerk“, finden die Kritiker.