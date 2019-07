Jacqueline Boulanger : Jazz-Lady des Nordens gibt Konzert in Rehna

von svz.de

12. Juli 2019, 10:02 Uhr

Die Jazzsängerin Jacqueline Boulanger gastiert am Sonnabend, 13. Juli, im Kloster Rehna. Dort gibt sie von 20 Uhr an ein Konzert und wird von hochkarätigen Jazzmusikern aus Hamburg begleitet: Buggy Braune am Flügel, Thomas Biller am Bass und Moritz Hamm am Schlagzeug. Die gebürtige Berlinerin mit französisch- afrikanischen Wurzeln erhielt ihre Fachschulausbildung an der Musikschule Friedrichshain; später speziell im Jazzgesang unter anderem bei der namhaften Jazzsängerin Ruth Homann.

Seit 1997 ist sie mit verschiedenen Jazzbands unterwegs und hat sich in den letzten Jahren deutschlandweit einen Namen gemacht. Sie hat Tiefe und Seele in der Stimme, Sexappeal und Kraft, gepaart mit Zärtlichkeit.

Karten fürs Konzert gibt es im Vorverkauf in der Kloster- und Stadtinformation Rehna, der Buchhandlung Schnürl und Müller in Gadebusch und Grevesmühlen, im Treppenkonsum Schönberg und morgen Abend auch an der Abendkasse.