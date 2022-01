Regionale Produkte : Jetzt bewerben zur Teilnahme am Biosphäre-Schaalsee-Markt

Treffen für Erzeuger regionaler Lebensmittel und von Kunsthandwerk aus eigener Herstellung findet seit 1999 in Zarrentin statt

von Holger Glaner

12. Januar 2022, 16:07 Uhr

Der Countdown läuft: Noch bis zum 11. Februar können sich Direktvermarkter zur Teilnahme am diesjährigen Biosphäre-Schaalsee-Markt bewerben. Spätere Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. Der Biosphäre-Schaalsee-Markt findet seit 1999 jeden ersten Sonntag von April bis November von 10 bis 17 Uhr am Informationszentrum Pahlhuus in Zarrentin am Schaalsee statt. Veranstalter ist der Förderverein Biosphäre Schaalsee.

Der Biosphäre-Schaalsee-Markt findet seit 1999 am Informationszentrum Pahlhuus in Zarrentin am Schaalsee statt. Etwa 40 Erzeuger bieten regionale Lebensmittel und Kunsthandwerk aus eigener Herstellung an. Viele von ihnen sind mit der Regionalmarke „Biosphärenreservat Schaalsee – Für Leib und Seele“ ausgezeichnet und erfüllen mit ihren Produkten hohe Qualität, Umweltfreundlichkeit und Regionalität.

Auf der Internetseite unter der Adresse www.biosphaere-schaalsee.de/projekte/biosphaere-schaalsee-markt/ stehen die Zulassungsrichtlinien, die Gebührenordnung und das Bewerbungsformular zum Download bereit.