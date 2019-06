Grevesmühlen : Jugendtreff wieder geöffnet

von svz.de

11. Juni 2019, 07:51 Uhr

Nach einer dreimonatigen Schließung ist der Jugendtreff im Bürgerbahnhof Grevesmühlen wieder besetzt. Denn der staatlich anerkannter Erzieher Daniel Tilse aus Schönberg hat dort seine Arbeit aufgenommen. Zuletzt war der 31-Jährige in der Kindertagesbetreuung tätig. „Ich habe aber auch schon in einem Lübecker Jugendtreff gearbeitet und weiß, was auf mich zukommt“, sagt Tilse. „Der Jugendtreff sei jetzt wieder in jedem Fall wieder montags bis freitags geöffnet. „Besucher und Interessierte sind herzlich willkommen“, so Daniel Tilse.