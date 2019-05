Kreml : Jugendweihe in Gadebusch

von svz.de

11. Mai 2019, 05:00 Uhr

Im Kreml erhalten am Sonnabend, 18. Mai, die Jugendlichen in und um Gadebusch die Jugendweihe. Um 10 Uhr feiern die Schüler des Gymnasiums Gadebusch und der Regionalen Schule Mühlen Eichsen. Um 12.30 Uhr folgen die Förderschule Gadebusch, die

Heinrich-Heine-Schule, die Regionale Schule Lützow sowie die Regionale Schule Rehna. Bei Rückfragen ist Annett Missiaen die Ansprechpartnerin. Sie hat seit Januar ihr Büro in Gadebusch, An der Kirche 7. Erreichbar ist sie unter den Telefonnummer unter 03886/ 212 85 18 oder 01520/ 929 69 34.