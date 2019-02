von svz.de

18. Februar 2019, 08:45 Uhr

Ein politisches Kabarett wird es am Freitag, 8. März, in Dechow geben. Der mehrfach ausgezeichnete Künstler Sebastian Schnoy wird von 20 Uhr an im Haus Dechow auf der Bühne stehen und sein Programm „Und plätzlich Demokratie“ aufführen. Karten für diese Veranstaltung im Rahmen der Kulturtage Dechow gibt es in der Ratzeburg-Information und in der Buchhandlung Schnürl & Müller.