11. Januar 2019, 06:52 Uhr

Das Bullauge der etwa 45 Zentimeter großen Dartscheibe zu treffen, wird das Ziel sämtlicher Teilnehmer des kommenden Dartturnieres in Neuendorf sein. Am Sonnabend, dem 12. Januar, treten die Spieler mit ihren Pfeilen ab 19 Uhr in der Gaststätte „Schilde Quelle“ wieder gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es Fleischpreise.