Rehna : Kartenverkauf startet: Vanessa Mai und Howard Carpendale

22. Juli 2019, 06:52 Uhr

Die Puhdys, Nena, Silly, Kim Wilde, DJ Ötzi, Matthias Reim und Michelle, Beatrice Egli und Ben Zucker. Sie alle waren schon beim Rehna-Open-Air zu Gast. In diesem Jahr ist es den Veranstaltern Michael und Matthias Maack von Maack-Event erneut gelungen, hochkarätige Acts für ihr Open Air am 17. August zu gewinnen.

Es kommen zwei bekannte Schlagerstars nach Rehna: Vanessa Mai mit ihrer Band und Howard Carpendale. Vanessa Mais Mischung aus Pop, Dance und Schlager fesselt Jung und Alt zugleich. In Rehna gibt die Sängerin ihr einziges Konzert im norddeutschen Raum.

Für Schlagerikone Howard Carpendale bietet ist Rehna einen Vorgeschmack auf seine Tournee 2020. Bereits 1969 hatte er mit einer deutschen Coverversion des Beatles-Songs „Ob-La-Di, Ob-La-Da“ seinen ersten Hit. Ein Jahr später belegte er mit „Das schöne Mädchen von Seite Eins“ den ersten Platz beim Deutschen Schlager-Wettbewerb 1970. Hits wie „Hello Again“ und „Ti amo“ folgten.

Unterstützung haben die Künstler von den Rostockern Joost Schlager und Torben Mafia, die als „Schlagermafia“ schon in den Vorjahren beim Rehna-Open-Air einheizten. Und nach den Auftritten folgt ein Mix aus 90ern und den neusten elektronischen Klängen mit DJ Alex Stuth von Ostseewelle und Mike Hasemann.

Der Kartenverkauf startet jetzt: Entweder auf der neuen Webseite www.rehna-openair.de oder bei Getränkepartner Maack in Rehna und Gadebusch, Geschenke & Co in Rehna, Bäckerei Schwabe und Blumen Bentin in Schönberg, Papierwaren Schäffer in Gadebusch, Sport und Angeln Zepuntke in Grevesmühlen, Nordoel Tankstelle in Grevesmühlen. Im Vorverkauf kosten die Karten 32,90 Euro, an der Abendkasse 39,90. Einlass ist ab 17 Uhr, die Shows starten zu 18 Uhr.