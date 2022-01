Folge von Corona in Wismar : Keine Fischereischeinprüfungen im Januar und Februar

Entscheidung zur Absage fiel in Wismar aufgrund der derzeitigen Corona-Situation

von Michael Beitien

14. Januar 2022, 06:13 Uhr

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation werden keine Fischereischeinprüfungen in Wismar durchgeführt, so dass die Prüfungen am 24. Januar und am 14. Februar ausfallen. Darüber informiert die Hansestadt. Die betroffenen Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen werden auch schriftlich vom BürgerServiceCenter informiert, heißt es in einer Pressemitteilung.