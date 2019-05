von svz.de

13. Mai 2019, 05:00 Uhr

Im Haus am Wiesengrund in Rehna wird es am Sonnabend, 1. Juni ,ein Kinderfest geben. Beginn ist um 14 Uhr. Die Besucher können sich auf Ponyreiten und Kinderschminken, Ritas Eiswagen, ein Glücksrad, eine Hüpfburg, Riesenseifenblasen, einen Clown und Kuchenbasar freuen.