Schlagsdorf : Kinderflohmarkt in Schlagsdorf an zwei Tagen

04. März 2019, 21:56 Uhr

Früher als die anderen können in Schlagsdorf werdende Mütter zum Kindersachen-Flohmarkt. Der Schlagsdorfer Kinderflohmarkt im Dorfgemeinschafthaus öffnet bereits am Freitag, in der Zeit von 19 bis 20 Uhr, seine Türen für werdende Mütter. Die Schwangeren sollen die Gelegenheit bekommen, ohne großes Gedränge noch fehlende Kleidung oder Zubehör für den künftigen Erdenbürger zu erstehen. Für die bereits stolze Eltern, ist die Schnäppchenjagd erst am Sonnabend, 9. März, ab 14 Uhr eröffnet.