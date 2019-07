Gadebusch : Kirchgemeinde lädt zum Sommerfest

von svz.de

12. Juli 2019, 09:58 Uhr

Zum Sommerfest bei Gegrilltem zum Mittag, Kaffee und Kuchen am Nachmittag, sowie Spiel und Spaß lädt die Neuapostolische Kirchengemeinde am 14. Juli im Anschluss an den um 10 Uhr beginnenden Sonntagsgottesdienst zur Kirche in der Agnes-Karll-Straße 24 ein. Alle Interessierten sind herzlich willkommen um sich auszutauschen, sportlich beim Volleyball zu betätigen oder einfach mal die Kirche anzusehen.