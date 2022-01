Wandel im Einzelhandel : Kleine Geschäfte erobern die Lübsche Straße in Wismar

Die Großen gehen, die Kleinen kommen: In der Lübschen Straße in Wismar lassen sich immer mehr kleine, inhabergeführte Geschäfte nieder.

von Katrin Glüsenkamp

13. Januar 2022, 13:20 Uhr

Während große Filialen Wismars Innenstadt den Rücken kehren, nutzen viele kleine Läden, Galerien und Imbisse die Chance der Selbstständigkeit in der Lübschen Straße. Die beliebte Straße ist teilweise eine Fußgängerzone und im Bereich der Altstadt die Haupteinkaufsstraße und Flaniermeile von Wismar. Sie führt vom Rudolph-Karstadt-Platz hinter dem Rathaus quer durch die historische Altstadt von Ost nach West und wird zur Ausfallstraße nach Lübeck.

Historisch wertvolle Straße

Das spiegelt sich auch in früheren Bezeichnungen wider. Die Lubekerstrate oder Lubesche Strate, war die Straße, die nach Lübeck führt. Historische Lager- und Bürgerhäuser mit Backsteingiebeln, Läden, Kaufhäuser, Restaurants, Cafès, Hotels und Dienstleistungsbetriebe wechseln sich im Verlauf der Straße ab. Rudolf Karstadt gründete hier 1881 an der Ecke Lübsche- und Krämerstraße eine Tuch- und Konfektionsmanufaktur, was den Grundstein zum späteren Kaufhaus legte.

Läden für junge Leute attraktiv

Viel Bewegung ist in die Geschäftswelt der Lübschen Straße gekommen. Zahlreiche Läden haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten neu eröffnet. „Dies liegt an der Tatsache, dass die Lübsche Straße eine wichtige Einfahrtsstraße zum Stadtkern ist“, sagt Wismars Citymanagerin Victoria Binz-Gruber.

Neu eröffnet haben unter anderem das Start-up Unternehmen „MVLiebe“, welches regionale Lebensmittel vom Produzenten zum Verbraucher liefert. „Regionale Angebote zu sammeln und anzubieten, darauf habe ich lange gewartet. Mit ,MVLiebe' ist das so super gelungen, dass ich immer noch und immer wieder begeistert bin“, erzählt Sabine Neuburg, Kundin des Start-up Unternehmens.

Weiter Richtung Stadtkern haben sich zwei junge Studenten aus Wismar mit einem Pop-up Store selbstständig gemacht. Sie bieten Künstlern und kreativen Köpfen die Möglichkeit ihren Laden „Unterstrichmetzgerei“ in der Lübschen Straße 51 für eine bestimmte Dauer zu mieten und ihre Kunst auszustellen.

Auch ein neuer Friseur hat sich in der Lübschen Straße niedergelassen. Unter dem Namen „Classic Friseur Wismar“ hat Fakhir Karieem Mahmood vor zwei Wochen einen zweiten Laden in der Hansestadt eröffnet. „Wir haben uns bewusst für diesen Standort in der Lübschen Straße entschieden, da hier Parkplätze vorhanden sind und viele Touristen an unserem Laden vorbei gehen“, berichtet der Inhaber.

Viele Läden schon lange in der Straße verankert

Aber auch alteingesessene Läden halten sich schon lange in der Lübschen Straße. So beispielsweise „Foto Volster“ im oberen Teil der Straße. Seit nunmehr 31 Jahren betreibt der Fotograf Nils Volster dort sein Fotostudio und ist immer noch überzeugt von dem Standort: „Natürlich haben wir bereits eine große Zahl an Stammkunden, aber auch neue Kunden finden immer wieder den Weg zu uns.“

