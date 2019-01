Grevesmühlen : „Kleine Große Meister“ an der Musikschule

von svz.de

09. Januar 2019, 08:38 Uhr

Bereits zum achten Mal findet der musikschulinterne Wettbewerb „Kleine Große Meister“ an der Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg statt. Daran beteiligen sich in diesem Jahr 23 Mädchen und Jungen überwiegend aus dem Fachbereich Klavier und Bläser, aber auch Violine, Gitarre und Gesang sind vertreten. Am kommenden Sonnabend, dem 12. Januar, stellen sich die jungen Musiker in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in Grevesmühlen am Gymnasium „Am Tannenberg“ drei fachkundigen Jurys. Nach der Auswertung der Wettbewerbsbeiträge beginnt um 13.30 Uhr das Abschlusskonzert, bei dem alle Teilnehmer auch ihre Prädikate erfahren und Urkunden erhalten.

Interessierte Zuhörer sind während der gesamten Veranstaltung herzlich willkommen und können in die Rehnaer Straße 51 in Grevesmühlen kommen.