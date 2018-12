Klocksdorf : Knochenjob: Fischer ernten 3300 Karpfen

von Michael Schmidt

20. Dezember 2018, 20:55 Uhr

Wenig Schlaf, dafür jede Menge Arbeit haben derzeit Fischer in Westmecklenburg. Sie bereiten sich auf den Karpfenverkauf für Weihnachten vor. Allein die Fischerei Klocksdorf erntet dafür zehn Tonnen Karpfen aus Seen in MV und wird diese von morgen an in Gadebusch anbieten. Darüber hinaus wird die Fischerei von Sonntag an ihren Hofladen in Klocksdorf geöffnet haben und am Montag in Rehna Station machen. Trotz Einbußen durch den trockenen Sommer ist Fischer Hendrik Kern mit der Ernte zufrieden. Seine Karpfen werden nicht nur in Nordwestmecklenburg auf den Tisch kommen, sondern auch in Lübeck, Hamburg und in Niendorf an der Ostsee.