Wismar : Königlicher Besuch in der Kreisstadt

von Michael Schmidt

09. Januar 2019, 08:38 Uhr

Sternsinger auf Tour: In Nordwestmecklenburg haben Kinder aus der katholischen Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt ihre Spendenaktion fortgesetzt. Waren sie am Montag noch zu Gast in der Schweriner Staatskanzlei, so baten sie gestern in Neukloster und in der Kreisstadt Wismar um Spenden für benachteiligte Kinder in Peru. Nordwestmecklenburgs Kreistagspräsident Klaus Becker und Landrätin Kerstin Weiss bezeichneten es als großartig, dass sich die Sternsinger für andere Mädchen und Jungen auf dieser Welt einsetzten und dafür einen Teil ihrer Freizeit opfern. In Wismar sangen die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder Lieder, trugen Gedichte vor und brachten den Segen für das neue Jahr.