Thandorf : Kommune bleibt hart im Finanzstreit

Nach dem Kreistag fordert auch Thandorf weiterhin eine Infrastrukturpauschale von 162 Euro je Einwohner

von svz.de

13. März 2019, 06:54 Uhr

Nach dem Kreistag pocht nun auch eine Kommune aus Nordwestmecklenburg weiterhin auf die Einführung einer Infrastrukturpauschale in Höhe von 162 Euro pro Einwohner. Das machte die Gemeindevertretung von Thandorf in ihrer jüngsten Sitzung klar. Es gebe keinen Grund, auf diese Forderung zu verzichten, sagte Bürgermeister Wolfgang Reetz. Zuvor hatte bereits die Mehrheit des Kreistag auf diese Forderung beharrt. „Das ist nicht einmal Luxus. Die kommunale Ebene braucht dieses Geld“, sagte der Fraktionschef der Linken im Kreistag, Björn Griese. CDU-Fraktionschef Thomas Grote machte klar: Die Forderungen von Seiten der kommunalen Ebene seien reell. „Wir sind auf jeden Euro angewiesen“, so Grote.

Im Ringen um die künftige Finanzausstattung war eigentlich ein Kompromiss mit dem Land MV erzielt worden. Demnach könnte es künftig eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 162 Euro pro Einwohner und Jahr geben.