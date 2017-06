Gottesbekenntnis in Vietlübbe : Konfirmation mal ganz exklusiv

vergrößern 1 von 2 Foto: peter täufel 1 von 2

Folkert Groenewold war die Nervosität anzusehen. Schließlich empfängt Sohn Mattes in wenigen Minuten seine Konfirmation – als einziger, in der Dorfkirche Vietlübbe. „Ich bin aufgeregter als er. Mattes ist eher wie seine Mutter, immer gelassen“, sagt der Vater. Mattes hingegen sieht das alles pragmatisch. An diesem Pfingstsonntag bringt ihn nichts aus der Ruhe – schließlich feiert er heute neben der Konfirmation seinen 15. Geburtstag. „Das ist doch gut, dass ich hier allein bin, so konnte ich bestimmen, welche Musik gespielt wird“, sagt der Teenager.

Auch Pastorin Irene de Boor findet das gar nicht schlecht. „Es kommt dem christlichen Glauben nahe, in dem der Einzelne im Mittelpunkt steht. So kann ich Mattes direkt ansprechen“, erklärt die Kirchenfrau. Mattes hatte die Wahl zwischen vier Kirchen, in denen er die Konfirmation hätte begehen können: Rehna, wo er gemeinsam mit 13 anderen Jugendlichen den Konfirmantenunterricht hatte, Mühlen Eichsen und Groß Eichsen, die ebenfalls zu seinem Kirchenkreis und damit in den Zuständigkeitsbereich von Pastorin de Boor gehören, oder eben Vietlübbe. „Er ist hier mit knapp zwei Jahren getauft worden“, erklärt Irene de Boor, weshalb die Wahl auf letztere viel. Damals ist die Familie Groenewold von Ostfriesland der Arbeit wegen nach Testorf-Steinfort gezogen. „Ich bin durch meine Eltern zum christlichen Glauben gekommen“, erklärt Mattes Groenewold, warum er nicht wie die meisten Jugendlichen der Region an der Jugendweihe teilnimmt. „Es ist tatsächlich so, dass wir immer noch Schwierigkeiten haben, junge Menschen vom christlichen Glauben zu überzeugen. Meistens haben wir Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern aus den alten Bundesländern hergezogen sind“, sagt die Pastorin.

Ihr Pendent in Rehna konnte immerhin mit 13 Jugendlichen dieses Fest feiern. Begleitet vom Jugendorchester Wismar sowie dem Kirchen- und dem Posaunenchor Rehna. Das Thema der Predigt von Pastor Andreas Ortlieb: Heimat.

von Peter Täufel

erstellt am 06.Jun.2017 | 04:45 Uhr