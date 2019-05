Gadebusch : Konzert in der Gadebuscher Kirche

von svz.de

Ein kleines Konzert zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit: Am Sonntag, dem 2. Juni lädt die evangelische Kirchengemeinde Gadebusch zu Musik in die Kirche ein. Das Spiel beginnt um 11.30 Uhr und dauert gut 40 Minuten. Auf dem Programm dieser Matinee steht Musik für Sopran und Orgel. Zu Gast ist Friederike Schnepf. Sie ist Studentin an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Begleitet wird sie von Kantorin Annette Burmeister auf der Orgel. Es werden Werke von Mendelssohn Bartholdy, Vivaldi, Bach und Buxtehude zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten, die für die Kirchenmusik in der Gadebuscher Kirche gedacht ist. Vor der Matinee sind die Besucher zu einer Tasse Kaffee in der Kirche eingeladen.