27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Johann Sebastian Bach starb am 28. Juli 1750. Den Todestag nimmt Kantorin Annette Burmeister zum Anlass für ein Bachkonzert. Darum lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, dem 28. Juli, um 17 Uhr zu einem Bachkonzert in die Gadebuscher Kirche ein. Der Eintritt ist frei.