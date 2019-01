Kreative Betreuer gesucht

Arbeitslosenverband sucht Unterstützung für Sommerlager in Limbach im Vogtland

von Jacqueline Worch

15. Januar 2019, 08:02 Uhr

Der Arbeitslosenverband Gadebusch fährt in diesem Jahr mit Ferienkindern nach Limbach im Vogtland. Vom 1. bis 8. August erleben die 7- bis 13-Jährigen erholsame Tage mit vielen Ausflügen und Abenteuern. Dafür werden dringend Betreuer gesucht. „Mindestens vier brauchen wir“, sagt Doreen Seligmann, Organisatorin des Sommerlagers.

„Am liebsten wären uns ja Personen, die einen erzieherischen oder pädagogischen Hintergrund haben oder bereits Erfahrungen in dem Bereich sammeln konnten“, sagt Rosemarie Grau, Leiterin des Ortsvereins des Arbeitslosenverbandes und Mitorganisatorin des Ferienlagers. In jedem Fall aber sollte der- oder diejenige Freude am Umgang mit Kindern und am Ferienlager-Leben haben sowie durch Kreativität, Ideen und Fertigkeiten die Freizeitgestaltung der Kinder bereichern, so die beiden Frauen. Vorteilhaft wäre außerdem, wenn es sich bei den Betreuern nicht um die Eltern der Kinder handelt, die an dem Ferienlager teilnehmen. Ansonsten müssen sie mindestens 18 Jahre alt sein und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis sowie einen gültigen Erste-Hilfe-Schein vorweisen. „Natürlich sind die Fahrt sowie Kost und Logis, die Ausflüge allesamt kostenfrei für die Betreuer“, erklärt Doreen Seligmann. Interessenten können sich ab sofort bei ihr unter der Telefonnummer 0162/1322383 oder persönlich in der Möbelbörse melden.