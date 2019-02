Gadebusch : Kürzungen im Bewerbercenter

von svz.de

01. Februar 2019, 06:56 Uhr

Nach finanziellen Einschnitten muss der Arbeitslosenverband in Gadebusch weitere Anpassungen vornehmen. „Die Besetzung und Öffnungszeiten im Bewerbercenter mussten wir

von drei Tagen in der Woche auf zwei Tage reduzieren“, teilte Lydia Schulz vom Arbeitslosenverband mit. Nach ihren Angaben ist das Bewerbercenter künftig mittwochs und donnerstags in der Zeit von 9 bis 15 Uhr besetzt.