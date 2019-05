Friedrichshagen : Kultur in der Kirche beginnt

von svz.de

21. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der Förderverein zur Erhaltung der Kirche Friedrichshagen und die Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen laden ein zum ersten Konzert dieses Jahres in der kleinen Veranstaltungsreihe „Kultur in der Kirche“. „Hand auf Herz“ ist ein außergewöhnliches Konzert mit Jana Kühn (Gesang) und Anton Kryukov (Bajan)

am Sonntag, den 26. Mai, um 17 Uhr in der Kirche Friedrichshagen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Erhalt der Kirche wird gebeten.