Gadebusch : Kulturbund fährt nach Dömitz

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Sonne scheint, das Wasser glitzert – auf zu einer Fahrt auf der Elbe. Der Kulturbund hat wieder zu einer Tagesfahrt geladen. Diesmal geht es zu einer Elbschifffahrt und nach Dömitz. Die Reise ist für den Mittwoch, 7. August, geplant. Nun sind die Abfahrtzeiten des Busses in Gadebusch bekannt: 6.40 Uhr am Betriebshof Flaegel, 6.40 Uhr am Autohaus in der Schweriner Straße, 6.45 Uhr in der Mühlenstraße, 6.50 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße, 6.55 Uhr in der Rehnaer Straße und 7 Uhr in der Roggendorfer Straße. Eventuelle Fragen zur Fahrt können an den Organisator Willi Gunia gerichtet werden. Er ist unter der Telefonnummer 03886/3301 zu erreichen.