16. September 2019, 05:00 Uhr

Zum fünften Mal organisiert der Kulturverein das traditionelle Erntefest in Bentin. Es findet am Sonnabend, 21. September, um 16 Uhr am und im Kulturhaus statt. Los geht es mit einem kleinen Umzug rund um das Dorf. Dann unterhält der Akkordeonspieler aus Kühlungsborn die Gäste, und am Abend wird mit einem DJ kräftig das Tanzbein geschwungen.