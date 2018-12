Rögnitz : Kulturverein lädt zur Weihnachtsfeier

von Onlineredaktion SVZ

13. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Der Kulturverein „Neues Leben“ lädt alle Bewohner von Bentin, Rögnitz und Woldhof zur diesjährigen Weihnachtsfeier ein. Sie findet am Sonntag, 16. Dezember, um 14.30 Uhr im Kulturhaus in Bentin statt. „Bei Kaffee und Kuchen wollen wir nett zusammensitzen und klönen“, so die Einladung. Um 15.30 Uhr kommt dann der Weihnachtsmann für die Kinder und um 16 Uhr singt der Chor „Schräge Rögnitzer“ auch mit den Teilnehmerinnen zusammen einige Weihnachtslieder. Die Veranstaltung wird ebenfalls vom Gemeinderat unterstützt.