Gadebusch : Kundencenter der SVZ schließt Ende des Jahres

von Onlineredaktion pett

07. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Das Kundencenter der Schweriner Volkszeitung in der Johann-Stelling-Straße 6 in Gadebusch wird zum 31. Dezember dieses Jahres geschlossen. Redaktion und Mediaberatung für gewerbliche Kunden sind davon allerdings nicht betroffen.

„Nächste persönliche Kontaktmöglichkeiten sind das Schweriner Kundencenter in der Mecklenburgstraße 39 in Schwerin oder alle anderen Geschäftsstellen“, sagt Geschäftsstellenleiter Maik Trinkhahn. Bei Fragen zu privaten Anzeigen stehen wie bisher Verlagsmitarbeiter unter der Rufnummer 0385 / 63 78 84 44 zur telefonischen Beratung zur Verfügung. Bei Fragen zu einem Zeitungs-Abonnement sowie der Zustellung von Tageszeitung und Wochenblättern sind die entsprechenden Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0385 / 63 78 83 33 erreichbar. Gern können private Kleinanzeigen, Traueranzeigen oder Inserate zu privaten Jubiläen auch bei SP:Arndt in der Gletzower Straße 14 in Rehna aufgegeben werden. Foto: vobo