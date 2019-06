Nordwestmecklenburg : Kunst und Musik zu Pfingsten

von Michael Schmidt

11. Juni 2019, 07:39 Uhr

Kunst in allen Variationen konnten Einheimische und Gäste am Pfingstwochenende erleben. Denn aus Anlass der Aktion „Kunst offen“

waren Galerien, Werkstätten und Ateliers für Besucher geöffnet. Darüber hinaus lockte der Arche-Hof in Kneese am vergangenen Wochenende hunderte Besucher zum traditionellen Landmarkt an.

Schaddingsdorf: Atelierausstellung abseits des Trubels

Er liebt die Abgeschiedenheit und schließt eine Rückkehr in eine Großstadt aus: Detlef Moraht. Der gebürtige Hamburger ist seit 1982 als freiberuflicher Künstler tätig und zog 2001 nach Schaddingsdorf. In dem kleinen mecklenburgischen Ort arbeitet er in einem 80 Quadratmeter großen Atelier. Dort entstanden bereits Werke, die sich inzwischen in Frankreich und Australien befinden. Eine Vorliebe hegt der Mitbegründer der

Werkkunstschule Lübeck für das Meer. Manchmal findet der Wilke-Preisträger der Stadt Braunschweig aber auch Motive in Nachbardörfern wie Stove. Konkret handelt es sich dabei um den Mühlenteich.

Kneese: Kunstwettbewerb auf dem Arche-Hof

Ein Hauch von Kunst wehte am Wochenende auch über den Arche-Hof Domäne Kneese. Denn Schulen, Bildungseinrichtungen, das Lebenshilfewerk und weitere Teilnehmer machten mit bei einem Kunst- und Kreativwettbewerb. Dabei drehte sich bei dem „Kuhlen Wettbewerb“ alles um die Kuh. 22 Exponate wurden dafür eingereicht und während des Landmarktes in Kneese präsentiert. Dabei wurde der Arche-Hof erneut ein Ort der Begegnung. Hunderte Besucher strömten zu dem Fest. Für musikalischen Schwung sorgten eine Trommelgruppe, die Radegasttaler und das Sachsenwaldsoundorchester.

Groß Salitz: Zum ersten Mal bei Kunst offen

Eine Premiere gab es in Groß Salitz. Zum ersten Mal nahm dort der Maler Günter Baumgart an der Aktion Kunst offen teil und stellte unter anderem farbig gestaltete Fundhölzer sowie Arbeiten mit naturalistischen, abstrakten und doppeldeutigen Bildinhalten aus. So sahen die Besucher zum Beispiel auf Papier gezeichnete „Schweinepriester“ oder „Immobilienhaie“. Auch lokale Persönlichkeiten verewigte der 1938 in Niederdorlau geborene Baumgart in seinen Werken. Dazu zählen der langjährige Krembzer Bürgermeister Werner Guschewski oder Eva Doßmann und Burghard Schmidt vom Klosterverein Rehna. Entstanden waren diese Arbeiten seit 2011, als sich der freiberufliche Farbdesigner und Restaurator in den Un-Ruhestand begab.

Badow: Ein Anker als Signatur

Ein Anker ist sein Zeichen. Denn der Badwoer Manfred Metschurat ist gelernter Seemann und fuhr einst nach Saudi-Arabien, Kuwait, Schweden und Dänemark. Den Anker muss er inzwischen zwar nicht mehr lichten, stattdessen sind damit seine Bilder signiert. Vor allem abends, wenn es still ist, greift Metschurat in seiner Badower Hofgalerie zu Farbe und Pinsel. Dann entstehen dort Stillleben, Porträts und Tierbilder. An Kunst offen beteiligt er sich seit etlichen Jahren. „Die Gespräche mit den Besuchern aber auch mit Hobbykünstlern sind immer wieder aufs Neue faszinierend“, so der gebürtige Wittenburger. Kein Wunder, dass er auch in diesem Jahr wieder Stammgäste in seiner Hofgalerie begrüßen konnte.