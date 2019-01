von Tore Degenkolbe

15. Januar 2019, 08:05 Uhr

In der Stadt Gadebusch beginnen wieder zwei Qigong-Gesundheits-Kurse. Der erste Kurs findet statt am Mittwoch, 16. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr in der Ergo-Praxis an der Kirche statt. Am Tag darauf beginnt der Senioren-Kurs in der Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage um 9.30 Uhr.