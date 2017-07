Gadebusch : Lagerhalle in Flammen

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Schmidt 1 von 1

Brandgeruch, dicker Qualm und Flammen: Auf dem Agrargelände an der Vietlübber Chaussee bei Gadebusch ist am Freitagmorgen eine Lagerhalle in Brand geraten. Darin lagerten nach Angaben des Gadebuscher Amtswehrführers etwa 400 Ballen Stroh sowie Heu. Dutzende Einsatzkräfte aus den Amtsbereichen Gadebusch, Rehna und Lützow-Lübstorf waren stundenlang im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Einwohner der Stadt Gadebusch, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt

von mica

erstellt am 07.Jul.2017 | 11:58 Uhr